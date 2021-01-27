Москва, , 10:52 — REGNUM Государство, конечно, научилось отслеживать транзакции биткоина, что исключает идею анонимности владельцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, финансовый аналитик Владислав Ратанов. Так он прокомментировал мнение бывшего главы банка Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, который сказал, что биткоин подрывает способность правительств контролировать финансовую систему.

«Критика Ллойда Бланкфейна оправдана, так как в основе формирования криптовалюты лежит идея децентрализованной экономики, которую невозможно контролировать, что и не нравится корпорациям и государственным органам, — сказал Ратанов. — Государство, конечно, научилось отслеживать транзакции биткоина, что исключает идею анонимности владельцев, однако технология отслеживания не сильно распространена и до сих пор трудозатратна».

По мнению эксперта, можно согласиться с тезисом о том, что биткоин подрывает способность правительств контролировать финансовую систему.

«Структура блокчейн не нуждается в-третьих лицах, которые будут оказывать контроль, а средства пойдут напрямую от пользователя пользователю», — пояснил аналитик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что биткоин — яркий представитель трансграничной цифровой валюты будущего, поэтому попытки отдельных стран ужесточить регулирование его использования обречены на провал.

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