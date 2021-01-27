Москва, , 10:51 — REGNUM В Москве в 2020 году перевыполнен план по вводу жилья. За год построено 4,98 млн кв. метров жилья, составляет 138% от годового плана в рамках нацпроета «Жилье и городская среда», сообщили в Стройкомплексе.

Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, доля построенного инвесторами жилья в столице увеличилась с 87% до 92% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году в Москве планировалось ввести 8,5 млн кв. метров недвижимости. Но было построено 10,8 млн кв. метров, что на 28% больше запланированного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве было введено в эксплуатацию 3,6 млн кв. метров жилья.

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