Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Посещение туристами горнолыжных курортов в Грузии может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в стране, поэтому их не разрешат открыть с 1 февраля. Об этом, как передает пресс-служба правительства, заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после встречи с представителями бизнеса.

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«Одновременное прибытие и концентрация большого количества туристов на горнолыжных курортах — это очень большая угроза, которая может привести к очень быстрому росту темпов распространения коронавируса», — сказала Цкитишвили.

Она отметила, что во многих странах горнолыжные курорты не функционируют, несмотря на то, что там туризм является ведущей отраслью экономики.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта.

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