Сеул, , 10:48 — REGNUM По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3,1%, что на 0,2% больше по сравнению с прогнозами, опубликованными в октябре 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад спецучреждения ООН.

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Отмечается, что рост показателя связан с восстановлением экспорта товаров из Южной Кореи и объявлением плана поставок вакцины от COVID-19.

По оценкам специалистов МВФ, темпы падения южнокорейской экономики в 2020 году составили 1,1%, что не сильно отличается от данных, заявленных экспертами Банка Кореи.

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Между тем, это лучший показатель среди одиннадцати развитых стран.

В 2022 году, как предполагают эксперты, темпы роста ВВП Южной Кореи составят 2,9%, что на 0,2% ниже по сравнению с прогнозом, опубликованном в октябре прошлого года.

Ожидается, что темпы роста экономики США в текущем году составят 5,1%, Еврозоны — 4,2%, Японии — 3,1%, Китая — 8,1%.