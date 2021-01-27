Рязань, , 10:38 — REGNUM Судья Арбитражного суда Рязанской области Роман Савин 4 марта 2021 года начнёт рассматривать иск прокуратуры Рязанской области к управлению МВД по области и АО «Уральские заводы» из Удмуртии. В основе дела — пункт одного из государственных контрактов, который и оспаривает прокурор, передаёт ИА REGNUM.

Иск от надзорной инстанции поступил в суд 19 января 2021 года, а 26 января его приняли к производству. Речь идёт «о признании недействительным пункта 8.11. государственного контракта №2 021 188 100 272 006 182 731 776/01591000069200000510002, заключённого между управлением Министерства внутренних дел России по Рязанской области и акционерным обществом «Уральские заводы».

По данным портала «Госрасходы», ответчиков связывает шесть контрактов, самый дорогостоящих из которых на сумму свыше 8,5 млн рублей — на поставку носимой цифровой радиостанции. О каком именно контракте речь идёт в иске, пока неизвестно, но четыре договора касаются поставки радиостанций, один — их же ремонта, а последний был заключён на поставку микрофонов.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Уральские заводы» учреждено в Ижевске в августе 2015 года для производства радио‑ и телевизионной передающей аппаратуры. Директор — Василь Мусин, учредитель — ОАО «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы».