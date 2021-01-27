Москва, , 10:37 — REGNUM Власти РФ, вводя экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, поступают абсолютно правильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил лидер «Партии Роста» в Татарии, предприниматель Олег Коробченко.

«Государство уже выделило хлебопекам субсидию в 4,6 млрд рублей. Так вот вместо субсидий правильнее было начать с регулирования цен, в том числе для поддержки хлебопекарной отрасли, — сказал он. — Ведь если ослабевает курс рубля, то начинают расти цены на российском рынке. Поэтому государство, вводя экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, поступает абсолютно правильно. Это выгодно вдвойне — во-первых, регулируются цены на пшеницу внутри страны, во-вторых, в бюджет поступают дополнительные доходы от тех, кто экспортирует зерно».

Как отметил Коробченко, в основном, пшеницу на экспорт продают крупные компании или посредники.

«Да, у посредников в результате введения пошлин уменьшится прибыль. А крупные агрохолдинги «перераспределят» свою прибыль между производителями хлебопекарной продукции. То есть произойдет более справедливое распределение прибыли на рынке. Потребителю это тоже выгодно — будут приемлемые цены на муку, хлебобулочные и кондитерские изделия, — считает эксперт. — При возврате курса рубля по отношению к доллару и евро в прежнее состояние пошлину, естественно, нужно будет отменить, так как она станет сдерживающим фактором для экспорта пшеницы. Тогда может возникнуть ее переизбыток на российском рынке, цены рухнут, а запасы товара могут испортиться».

Поэтому, как полагает Коробченко, регулирование рынка должно быть оперативным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что повышение экспортных пошлин — яркий пример рыночного механизма управления внутренней ценой на целую группу продовольственных товаров, начиная от хлеба и заканчивая мясом.

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