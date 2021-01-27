Москва, 27 января 2021, 10:36 — REGNUM На сегодняшний день две главные темы в мире: пандемия коронавируса, меры ограничений, связанные с ней, и положение национальных экономик, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 27 января отменяются ограничения на ночную работу развлекательных заведений — ресторанов, баров, дискотек и др.
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