Москва, , 10:36 — REGNUM На сегодняшний день две главные темы в мире: пандемия коронавируса, меры ограничений, связанные с ней, и положение национальных экономик, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, отменяя ряд ограничений в столице, создает прекрасный положительный фон для выступления президента Владимира Путина в рамках Давосского форума.

Президент будет говорить о будущем мировой экономики и тех возможностях, которые появляются в России без локдаунов.

На фоне жестких локдаунов в Европе и роста заболеваний в США Россия выглядит как спасительная бухта для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 27 января отменяются ограничения на ночную работу развлекательных заведений — ресторанов, баров, дискотек и др.

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