Оренбург, , 10:34 — REGNUM В Оренбургской области на 1 января 2020 года уровень газификации составил 98,4%, в том числе городов — 99,4%, сельской местности — 97,3%. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Тему реализации пятилетней программы развития газоснабжения и газификации обсудили 26 января на рабочей встрече гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и губернатор Денис Паслер.

Густов отметил, что уровень газификации Оренбуржья — один из самых высоких в России. «В основном наша задача сегодня — «расшить» места, где не хватает мощности для создания новых предприятий», — подчеркнул он.

В рамках программы в течение пяти лет в Оренбургской области планируют реконструкцию 11 газораспределительных станций в десяти муниципальных образованиях, реконструкцию газопровода-отвода в Оренбурге и строительство нового газопровода-связки между объектами газораспределительных станций в Орске.