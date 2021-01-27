Москва, , 10:28 — REGNUM Сложно поверить в том, что Сбербанк сможет на равных условиях конкурировать с Google и Amazon. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал предположение авторов британского журнала The Economist, которые считают, что у Сбербанка есть шанс встать в один ряд с такими компаниями, как Google, Amazon и Netflix.

«Вполне возможно, но поверить в то, что еще 15 лет назад в Сбербанке были обеденные перерывы, когда отделения закрывали на час для всех клиентов, а завтра они станут на равных конкурировать с Amazon, очень тяжело, — сказал Ордов. — Мы видим, как Сбербанк вынужденно сократил свою международную сеть, а новые цифровые гиганты успешны по причине масштабируемости своих проектов. Готов ли Сбербанк к международной экспансии? Готов ли мир к экспансии Сбербанка? Ограничения и сомнения, скорее всего, связаны с ответом на эти вопросы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее британский журнал The Economist выпустил статью, в которой высоко оценил потенциал Сбербанка.