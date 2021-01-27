Москва, , 10:27 — REGNUM Торги на рынке нефти 26 января завершились практически без изменений. Нефть марки Brent продолжает осциллировать в узком диапазоне, стремясь к отметке $56 за баррель, которую тестирует в ходе утренней сессии 27 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки слегка прибавляют в цене, продолжая следовать за восходящей 20-дневной скользящей средней, по-прежнему выступающей в роли поддержки.

В отсутствие более значимых катализаторов рынок реагирует на свежий отчет API, который позволяет ценам удерживаться на плаву. По данным института, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно сократились на 5,2 млн баррелей против прогноза роста на 600 тыс.

При этом бычью картину несколько сгладили компоненты отчета — запасы бензина и дистиллятов увеличились на 3 млн и 1,4 млн баррелей соответственно.

В остальном у Brent на данный момент нет значимых поводов для уверенного восходящего прорыва, хотя повышательные риски превалируют.

Сдерживает быков по-прежнему тревожная статистика по заболеваемости коронавирусом в отдельных странах, включая Китай, что бьет по перспективам роста спроса.

Сегодня в ожидании вердикта Федрезерва волатильность в сырьевом сегменте и на мировых площадках в целом обещает быть пониженной, а мягкая риторика Центробанка способна оказать поддержку Brent в ущерб доллару.

Также локальное влияние на рынок окажет официальный отчет минэнерго США, который может надавить на котировки, если запасы упадут менее чем на 4−5 млн баррелей или и вовсе вырастут», — пояснил эксперт.

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