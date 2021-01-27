Москва, , 10:22 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 27 января стоит ожидать продолжения консолидации в диапазоне 74,20−75,50 руб. против доллара и 90,5−91,9 руб. против евро на фоне стабильной обстановки на рынке энергоносителей, которая напоминает инвесторам о заниженном курсе национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодняшний день может пройти под диктовку оптимистов на фоне достижения договоренностей о продлении договора СНВ-3 на пять лет, что в некоторой степени смягчает восприятие санкционных рисков.

Цены на нефть растут на 0,4% до $56,2 по сорту Brent после того, как Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов сырой нефти на 5,3 млн баррелей по итогам прошедшей недели. Схожие данные минэнерго США представит сегодня вечером в 18:30 по мск.

Также сегодня выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования в США в 16:30 по мск, а в 22:00 по мск ФРС подведет итоги заседания по ставкам.

Последнее событие едва ли будет содержать какие-то сюрпризы. Фокус инвесторов сейчас на Конгрессе США, который может уйти на продолжительные дебаты в отношении нового пакета стимулов, ранее оцененного в $1,9 трлн.

Из-за оппозиции со стороны демократов, которая может усилиться из-за инициированного импичмента Трампа, процесс может затянуться, а объем поддержки пересмотрен вниз.

Это может стать неприятным сюрпризом для инвесторов, которые наблюдают сложности с дистрибуцией вакцин против COVID-19 и обсуждение ограничения авиасообщения в Европе с ужесточением ограничительных мер из-за непростой эпидемиологической ситуации», — пояснил эксперт.

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