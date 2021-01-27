Москва, , 10:14 — REGNUM По итогам 2020 года в России было собрано 142 тыс. экземпляров грузовых машин — на 8,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Росстат.

Сборочный цех автомобильного завода «ГАЗ» Gazgroup.ru

Снижение выпуска грузовиков в России связано с тем, что весной прошлого года предприятия автопрома массово приостанавливали производство из-за ограничительных мер.

Однако кризисная ситуация не помешала Горьковскому автозаводу в 2020 году начать выпуск нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». В свою очередь завод компании Volvo Trucks в Калуге в прошлом году освоил производство нового семейства тяжёлых грузовиков: Volvo FMX, Volvo FH, Volvo FH16 и Volvo FM.

На заводе «Урал» была запущена линия по сборке нового четырехосного автомобиля «Урал-9593» с приводом 8×8 полной массой до 44 т. Ещё одну новинку стало выпускать калужское предприятие «ПСМА Рус». На предприятии начался выпуск фургонов Peugeot Partner второго поколения.

Напомним, в 2020 году в России было куплено 75 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 7,3% меньше, чем в 2019 году. При этом падение продаж грузовиков в стране наблюдается второй год подряд.

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