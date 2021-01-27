Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Свердловская область может поставлять медицинское оборудование Омской области и оказать региону дополнительную помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информполитики.

Подобное предложение высказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с главой Омской области Александром Бурковым.

«Одним из возможных направлений в рамках расширения сотрудничества может стать взаимодействие в сфере сохранения здоровья», — сказал Куйвашев.

На Урале организовано широкое производство медоборудования, а также антисептиков и средств индивидуальной защиты. В Свердловской области готовы как организовать соответствующие поставки, так и поделиться технологиями. В Омской области в ответ могут увеличить объём торговли сельхозпродукцией с уральским регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне «Титановая долина» скоро должен появится новый резидент, занимающийся производством медоборудования.

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