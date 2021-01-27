Челябинск, , 10:00 — REGNUM В Россию из Казахстана не пропустили конфтрафактную парфюмерию и шкурки ягнят. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Груз следовал в Екатеринбург. Согласно документам, в нём находились товары народного потребления. Среди них оказалось около двух тон парфюмерии, в основном производства ОАЭ, которая подлежит обязательной маркировке. Но при досмотре таможенники выявили больше 21 тыс. флаконов туалетной воды и парфюмерного масла на общую сумму 2 млн рублей без маркировки.

Товар был изъят. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на три года. Добавим, в грузовике также перевозили 250 шкурок ягнят без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. По этому факту завели административное дело, а товар вернули в Казахстан.