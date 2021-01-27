Горно-Алтайск, , 09:46 — REGNUM В хозяйствах всех категорий Республики Алтай по ситуации на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило около 206 тыс. голов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это на 7,8% меньше по сравнению с данными на 1 января 2020 года.

Ещё сильнее сократилось поголовье овец и коз — на 18,6% до 449 тыс. голов. Стабильным остаётся лишь численность свиней — 4,5 тыс. голов, что на 0,6% больше аналогичного периода прошлого года.

«В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 49,4% поголовья крупного рогатого скота, 96,7% — свиней, 40,5% — овец и коз (на 1 января 2020 года соответственно 47,9%, 96,6%, 34,8%)», — отметили в службе статистики.