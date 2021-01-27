Сеул, , 09:26 — REGNUM Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) прогнозируют рост экономики Южной Кореи в 2021 году, Yonhap News.

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По их мнению, рост южнокорейского ВВП составит 3,6%, а учётная ставка сохранится на уровне 0,5%.

Эксперты отмечают, что в 2020 году власти Южной Кореи преуспели в борьбе с коронавирусной инфекцией, экспорт товаров из страны остаётся стабильным, однако темпы восстановления занятости немного замедлились.

Ожидается, что экспорт товаров из Южной Кореи вырастет на 4,2%, частное потребление — на 4,5%, что поспособствует восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ВВП Южной Кореи сократился на 1%.

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