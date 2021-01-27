Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM У специалистов сферы здравоохранения Свердловской области резко выросла средняя зарплата за первые 11 месяцев 2020 года. Соответствующую информацию опубликовал Свердловскстат.

Заработки медиков увеличились на 18,4% (до 48,6 тыс. рублей). Также высокий рост зафиксирован у представителей сфер водоснабжения и водоотведения (+ 10,5%; до 36,8 тыс. рублей), информации и связи (+8,8%; до 59,1 тыс. рублей), добычи полезных ископаемых (+6,6%; до 47,3 тыс. рублей), а также у финансистов и в сфере страхования (+5,5%; 64,9 тыс. рублей).

Снизилась зарплата администраторов и работников дополнительных услуг (на 4,5%, до 25,1 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, медикам, работающим с COVID-19, выплачиваются дополнительные средства за работу с больными коронавирусной инфекцией.