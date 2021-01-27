Саратов, , 08:40 — REGNUM В Саратовской области в отношении учреждений культуры ввели новые послабления антикоронавирусного режима по заполняемости залов. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Опыт открытия театров и концертных организаций по заполняемости залов не более 30% полностью себя оправдал. По интенсивности продажи билетов очевидно, что спрос населения после большого перерыва на спектакли и выступления очень высок. В связи с этим по рекомендациям Роспотребнадзора из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией культурные учреждения разрешили заполнять до 50% вместимости залов. Соблюдение санитарных требований по-прежнему обязательно, заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из-за сложной эпидемической обстановки еще в марте 2020 года областные театры, филармонии, дома культуры и цирки приостановили свою деятельность. С 14 января текущего года при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора они смогли возобновить свою деятельность с заполняемостью зрительного зала не более 30%.

Читайте также: В Саратовской области возобновят работу театры и дома культуры

Читайте также: В торговых центрах Саратовской области заработали детские игровые зоны