Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 26 января завершились небольшим ростом. Баррель нефти подорожал Brent подорожал на 0,13%, до $56,01. Цена остается торговаться в боковом тренде, который зародился после повышения 13 января до $57,39, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

С одной стороны, рынок поддерживается ожиданиями принятия новых мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. С другой стороны, на рынок давят новые вспышки заболеваемости в Китае, которые ставят под угрозу спрос на нефть в стране.

На европейской сессии 26 января стоимости нефти повышалась до 56,31. Сегодня, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $56,12 за баррель.

Сегодня покупателям желательно закрепиться выше уровня $56,60, который откроет дорогу к уровню $57,40.

Слабость доллара США на Форекс и техническая картина по Brent, на стороне покупателей. От них нужно немного активности на европейской сессии и день закроется в хорошем плюсе.

Вечером выйдет отчет по запасам нефти минэнерго США. По последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти за неделю сократились на 5,272 млн баррелей (ожидалось +0,603 млн).

Запасы бензина увеличились на 3,058 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,398 млн баррелей.

Читайте также: Нефть дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке