Чита, , 08:10 — REGNUM Минфин Забайкалья оказал финансовую помощь 10 районам края для своевременной выплаты в январе заработной платы. Как пояснила сегодня, 27 января, глава регионального министерства Вера Антропова, всего было перечислено 346 миллионов рублей.

«Это средства дотации на выравнивание, которая направлена на поддержку районов в части выплат заработной платы, коммунальных услуг и других расходов местного значения. Отмечу, что большинство муниципальных образований — их 25 — имели остатки на своих счетах для финансирования данных расходов, соответственно заявки в текущем месяце они нам не предоставляли», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что муниципалитеты Забайкалья получат дотацию на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в конце декабря 2020 года известил первый вице-премьер регионального кабмина Андрей Кефер. Речь идёт о полученной дотации в размере 756 миллионов рублей, которую распределили по районам края.

Всего в бюджете Забайкалья на 2021 год на финансовую поддержку муниципалитетов края предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.

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