Москва, , 08:06 — REGNUM Торги на Московской бирже 26 января открылись снижением по рублю против иностранных валют. В течение часа покупатели перегруппировались и к американской сессии понизили курс доллара до 74,93 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Укреплению рубля способствовали повышение европейских фондовых индексов и неожиданно появившийся спрос на рискованные активы.

По итогам дня рубль подорожал к доллару и евро, ослабился против британского фунта. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 75,08 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 91,38%. Пара фунт/доллар повысилась на 0,23%, до 103,16 руб.

Участники рынка продавали доллар, игнорируя негативные новости из Европы. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально объявил о своей отставке. Данные IFO по деловым настроениям, опубликованные в Германии в понедельник усилили обеспокоенность потенциальными последствиями пандемии и локдаунов для экономики.

Канцлер Германии Ангела. Меркель сообщила, что управление пандемией в Германии вышло из-под контроля и необходимы более строгие ограничения.

Спекулянты могли продавать американский доллар перед заседанием FOMC и пресс-конференцией Джерома Пауэлла, которые состоятся 27 января.

От регулятора не ожидается каких-либо изменений монетарной политике и новых экономических прогнозов. Инвесторы будут ждать дополнительной информации относительно перспектив принятия новых мер поддержки экономики США объемом $1,9 трлн.

Сегодня, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $56,12 за баррель. На Форекс за один доллар дают 74,76 руб. На фоне дорожающей нефти у продавцов появилась возможность опустить курс доллара до $74,40 без каких-либо усилий.

После укрепления рубля на открытии торгов, скорее всего, произойдет резкий отскок пары вверх, поскольку политическая напряженность в России не даст ему сильно укрепиться. Хорошим знаком для рубля будет укрепление до уровня 74 руб. В центре внимания заседания FOMC.

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