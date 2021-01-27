Пенза, , 08:21 — REGNUM В Пензенскую область на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2021−2023 годы будет направлено 197,6 млн рублей федеральных средств. Соответствующее соглашение заключил Минсельхоз РФ с региональным правительством.

В текущем году федеральная субсидия в рамках проекта составит 44,5 млн рублей, из которых 20,3 млн рублей будут направлены в рамках грантовой поддержки «Агростартап» для реализации проектов создания и развития крестьянских фермерских хозяйств. На поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов направят 21,2 млн рублей. Еще 3 млн рублей выделят на поддержку центра компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на выплату компенсации предприятиям хлебопекарной отрасли промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий Пензенской области из федерального бюджета выделяется 17,9 млн рублей. Также порядка 2,7 млн рублей федеральных средств направят на выплаты компенсаций производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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