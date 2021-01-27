Ванино, Хабаровский край, , 05:50 — REGNUM После вмешательства транспортной прокуратуры в Хабаровском крае стивидорная компания погасила долги по налогам и страховым взносам на сумму более 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Установлено, что АО «Порт Ванино» своевременно не уплатило налог на прибыль, а также страховые взносы на обязательное социальное и медицинское страхование работников за ноябрь 2020 года, что отрицательно влияет на наполняемость бюджетов, а также нарушает права граждан на получение социальных пособий, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Транспортный прокурор внёс генеральному директору предприятия представление. По результатам рассмотрения акта реагирования задолженность погашена в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, приморская транспортная прокуратура помогла российским морякам получить от иностранной компании задолженность по заработной плате в сумме более двух млн рублей.