Сиань, Китай, , 05:33 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Шаньси достиг 150,58 млрд юаней (около $23,26 млрд) в 2020 году, что является рекордным показателем и на 4% выше в годовом исчислении, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Согласно статистике, экспорт провинции Шаньси вырос на 8,7% в годовом исчислении до 87,7 млрд юаней, в то время как импорт упал на 1,9% до 62,88 млрд юаней в прошлом году.

США, Евросоюз и страны АСЕАН стали тремя самыми крупными торговыми партнерами региона. Торговля со странами инициативы «Пояса и пути» достигла 34,83 млрд юаней, что на 5,3% больше в годовом исчислении и составляет 23,1% от общего объема внешней торговли провинции.

Регион экспортировал около 20,8 млн мобильных телефонов на сумму 52,99 млрд юаней, что на 11,5% и 17,5% соответственно выше, чем годом ранее.