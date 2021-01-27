Тяньцзинь, Китай, , 05:25 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая запланировал рост ВРП на уровне 6,5% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Как заявил мэр города Ляо Госюнь в рамках отчета о правительственной работе, Тяньцзинь намерен нарастить объем инвестиций в основные средства на 8%, а общие розничные продажи — на 5% в 2021 году.

Согласно докладу, Тяньцзинь задался целью создать около 350 тыс. новых рабочих мест, уровень городской безработицы сдержать на уровне 5,5% в 2021 году.

В 2020 году Тяньзинь обеспечил рост ВРП на уровне 1,5%, а инвестиции в основной капитал выросли на 3% в годовом исчислении. Располагаемый доход на душу населения в Тяньцзине вырос на 3,4%. В городе была создана 371 тыс. новых рабочих мест.