Пекин, , 05:05 — REGNUM Отрасль телекоммуникаций Китая обеспечила устойчивый рост выручку в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Суммарная промышленная выручка отрасли выросла на 3,6% в годовом исчислении до 1,36 трлн юаней (около $210 млрд) в прошлом году, что на 2,9 процентных пункта выше, чем в 2019 года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Выручка фиксированной связи достигла 467,3 млрд юаней в прошлом году, что на 12% выше, чем в 2019 году. В Китае насчитывается 1,59 млрд пользователей мобильных телефонов, из которых пользователями сетей 4G является 1,29 млрд человек.

Чистый рост числа пользователей услуг широкополосного Интернета трех китайских телекоммуникационных гигантов достиг 34,27 млн человек к 2020 году, в результате чего общее число абонентов в стране достигло 484 миллионов.