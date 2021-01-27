Пекин, , 05:00 — REGNUM Рост ВРП Пекина запланирован на уровне 6% в наступившем году, сообщает агентство Синьхуа.

Город также намерен поддерживать рост индекса потребительских цен (CPI) на уровне 3% относительно 2020 года. Данные цели были оглашены в рамках доклада правительственной работы, зачитанном мэром города Чэнь Цзиньином в рамках четвертой сессии Муниципального собрания народных представителей 15-го созыва.

ВРП на душу населения в Пекине вырос с $18 тыс. в 2015 году до $24 тыс. в 2020 году, что соответствует уровню умеренно развитых экономик. Ожидается, что к концу 14-й Пятилетки (2021−2025) этот показатель достигнет 210 тыс. юаней или $32,5 тыс.