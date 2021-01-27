Пекин, , 04:55 — REGNUM Потребление в Китае будет стремительно восстанавливаться в 2021 году на фоне укрепления экономики и мер стимуляции потребления, сообщает агентство Синьхуа.

Рост розничных продаж потребительских товаров в Китае, вероятно, превысит 10% в этом году, говорится в докладе Генеральной торговой палаты Китая. Розничные продажи потребительских товаров в Китае упали на 3,9% в 2020 году.

Ключевой барометр потребления постепенно набирал обороты в последние месяцы, увеличившись на 4,6% в четвертом квартале прошлого года и приблизившись к доэпидемическому уровню.

По мере того, как экономика Китая продолжила укрепляться в 2021 году, а власти страны продолжили осуществлять меры стимуляции потребления, начали расти и показатели потребления в стране.

В докладе также были определены потенциальные тенденции в потреблении Китая на этот год, включая быстрое восстановление отрасли общественного питания, а также растущие возможности для трансграничной электронной торговли, связанные с подписанием Регионального всеобъемлющего экономического партнерства.