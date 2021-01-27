Пекин, , 04:41 — REGNUM Общий объем активов банковского сектора Китая вырос к концу 2020 года на 10,1% до 319,7 трлн юаней (около $49,5 трлн), сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайской комиссии по регулирования банковской и страховой деятельности, китайские коммерческие банки заработали 2 трлн юаней чистой прибыли в прошлом году, что на 1,8% ниже, чем годом ранее.

При этом, доля неработающих займов составила 1,92% в конец 2020 года, что на 0,06 процентных пункта ниже, чем в начале года. Кроме того, общий объем активов страховой сферы составил 23,3 трлн юаней, что на 13,3% больше в годовом исчислении.