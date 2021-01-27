Хайкоу, Китай, , 04:33 — REGNUM Провинция Хайнань на юге Китая поставила цель обеспечить 10% роста экономики в этом году, заявил губернатор провинции Фэн Фэй, передает агентство Синьхуа.

Провинция, строящая свободный торговый порт, обеспечила рост ВРП на уровне 3,5% в 2020 году, отметил Фэн в рамках ежегодной сессии местного законодательного органа.

Китайские власти в прошлом году опубликовали мастер-план по развитию Хайнаньского свободного торгового порта с дальнейшей перспективой превратить весь остров Хайнань в высокоуровневый свободный торговый порт глобального значения и высшего класса к середине века.

Согласно докладу правительства, Хайнань намерен наилучшим образом воспользоваться офшорной политикой беспошлинной торговли и обеспечить беспошлинные продажи на уровне 60 млрд юаней (около $9,26 млрд) в 2021 году.

ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3% в годовом исчислении. Таким образом, Китай остался единственной крупной экономикой мира, обеспечившей экономический рост в кризисном 2020 году.