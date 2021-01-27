Екатеринбург, , 03:12 — REGNUM Свердловский арбитраж 10 февраля 2021 года планирует начать рассмотрение иска госкорпорации «Росатом» к «Уральскому федеральному университету имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина». С ответчика требуют взыскать неустойку по госконтракту, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в конце декабря 2020 года. Его будет рассматривать судья Крюков. Госкорпорация обратилась с ходатайством об участии в деле путём использования видеоконференц-связи.

Истец требует взыскания «неустойки за нарушение условий государственного контракта от 17.04.2020 года №Н.4о.241.19.20.1048 за период с 16.06.2020 по 14.09.2020 год в размере 3 883 503,72 рубля».

По открытым данным, в контракте стоимостью 301 241 400 рублей речь идёт о подготовке научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ «Разработка технологий и оборудования для пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах. Этап 2020 года». Срок исполнения контракта был ограничен 31 декабря 2020 года.

Университет и госкорпорацию также связывает контракт, подписанный в августе 2020 года на сумму 197 млн рублей. По нему свердловский университет должен выполнить схожие работы по теме «Разработка новых коррозионностойких материалов для ядерно-энергетической установки ЖСР с топливной солью на основе Li, Na, K/F и технологий переработки облученного ядерного топлива. Этап 2020 года».

Напомним, ранее московские адвокаты через суд попытались расторгнуть соглашение с Росатомом. Дело застопорилось из-за недочётов иска. Судья на их устранение дала срок до 12 февраля 2021 года.