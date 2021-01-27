Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Мировой кризис, который спровоцирован пандемией коронавируса, приведет в течение пяти лет к спаду производства в мире на $22 трлн, заявила экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 26 января в ходе брифинга.

По ее словам, прогнозируется, что в более чем в 150 странах в 2021 году доходы на душу населения уменьшатся ниже уровня 2019 года. В 2022 году эта проблема сохранится для 110 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января МВФ опубликовал доклад, в котором повысил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году с 5,2% до 5,5%.

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