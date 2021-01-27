Тегеран, , 09:48 — REGNUM 26 января в Иране стартовала первая Международная конференция и выставка по медицинским биотехнологическим продуктам и смежным отраслям промышленности Iran Bio. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сообщается, что первая Международная конференция и выставка по медицинской биотехнологической продукции и смежным отраслям промышленности призвана представить возможности и потенциал национальных биотехнологических отраслей, обеспечить платформу для передачи информации и технологий, а также продемонстрировать последние достижения в различных областях биотехнологии.

На выставке было размещено около 30 стендов в области биотехнологий, производства лекарств, медицинского оборудования и производства вакцин. Мероприятие проводится с полным соблюдением медицинских протоколов в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Выставка Iran Bio, проходящая в Тегеранском олимпийском отеле, продлится до 28 января.