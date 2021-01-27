Тегеран, , 09:42 — REGNUM Статистика показывает, что сумма в $1,38 млрд из общего торгового обмена между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), связана с экспортом продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, поставляемой из Ирана в государства-члены ЕАЭС. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 января.

Согласно данным, опубликованным заместителем Управления экономических исследований Тегеранской торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты (TCCIMA), Исламская Республика Иран экспортировала в государства-члены ЕАЭС продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию на сумму 1,38 миллиарда долларов за первые девять месяцев текущего года (с 21 марта по 20 декабря).

В соответствии с соглашением о преференциальной торговле (ЗСТ), подписанным между Ираном и ЕАЭС 26 октября 2019 года, между Исламской Республикой и пятью государствами-членами ЕАЭС осуществляется обмен 860 наименованиями товаров.

Другая статистика указывала, что за первые девять месяцев текущего года между Ираном и государствами-членами ЕАЭС произведен обмен ненефтяной продукцией на сумму около 1,627 миллиарда долларов.

За этот период Исламская Республика Иран импортировала из ЕАЭС ненефтяных продуктов на сумму 890 миллионов долларов.

Из общего объема товарооборота между Ираном и ЕАЭС за этот период около $1,627 млрд было экспортировано в Союз сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму $1,38 млрд, что составило 54 и 72 процента от общего экспорта соответственно.