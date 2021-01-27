Тегеран, , 09:50 — REGNUM 26 января главный начальник таможенной службы Ирана объявил, что внешняя торговля страны за последние десять месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) достигла 59 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Мехди Мир-Ашрафи, данный показатель заметно вырос по сравнению с предыдущим месяцем. «Внешняя торговля за указанный период составила 122 миллиона тонн в весовом выражении», — отметил чиновник.

«Несмотря на санкции, торговый обмен Ирана со странами мира вырос», — заявил Мир-Ашрафи. Далее он упомянул Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Афганистан в качестве крупнейших экспортных направлений Ирана. «Стоимость импорта в эти пять стран из Ирана составила 21,3 миллиарда долларов», — заключил чиновник.

Иран имеет различные пограничные транзитные пути с соседними государствами, через которые он может облегчить доступ своих товаров на мировой рынок.