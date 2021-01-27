Редмонд, США, , 02:05 — REGNUM Чистая прибыль американской корпорации Microsoft за квартал, завершившийся 31 декабря 2020 года, увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и достигла $15,5 млрд. Это следует из опубликованной 26 января отчетности компании.

При этом выручка увеличилась на 17% и составила $43,1 млрд, а операционная прибыль подросла на 29%, до $17,9 млрд.

По словам главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы, достижения Microsoft во многом вызваны растущим спросом на облачные сервисы. Главный финансовый директор Microsoft Эми Худ отметила, что «выручка от реализации облачных сервисов выросла в течение года на 34%, достигнув $16,7 млрд».

Как сообщало ИА REGNUM, чистая прибыль американской корпорации Microsoft за прошедший квартал увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $11,2 млрд.

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