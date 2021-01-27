Пекин, , 01:58 — REGNUM Добыча угля в Китае выросла на 0,9% в годовом исчислении в 2020 году, в то время как импорт угля вырос на 1,5%, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

В общей сложности 3,84 млрд тонн рядового угля было произведено в Китае за прошедший год, что на 90 млн тонн больше, чем годом ранее, отмечают в бюро. Только в декабре добыча сырого угля выросла на 3,2% в годовом исчислении до 350 млн тонн, что на 1,7 процентных пункта выше, чем в ноябре.

Страна импортировала 304 млн тонн угля в 2020 году, что на 4 млн тонн выше в годовом исчислении. В декабре импорт угля вырос на 27,32 млн тонн относительно ноябре, достигнув 39,08 млн тонн.

Цены на уголь в Китае также выросли. Цена сделки 5500 ккал/кг энергетического угля Цинхуандао достигла 642 юаней (около $99) за тонну на 25 декабря, что на 56 юаней выше, чем 27 ноября.