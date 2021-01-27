Брюссель, , 01:57 — REGNUM Британско-шведская компания AstraZeneca испытывает трудности в производстве вакцин от коронавируса и отстаёт от графика на два месяца, заявил 26 января главный исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью группе ведущих газет Евросоюза.

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«Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», — цитирует бельгийская Soir главу компании.

Сорио пообещал, что после решения проблем, в феврале, AstraZeneca сможет поставить в страны Евросоюза «разумное количество вакцины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания уведомила Еврокомиссию о сокращении объёма поставок на 60%.

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