Пекин, , 01:52 — REGNUM Экспорт текстиля и одежды в Китае вырос на 9,6% в годовом исчислении до $291,22 млрд в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

В частности, экспорт текстиля взлетел на 29,2% в годовом исчислении, достигнув $153,84 млрд. Экспорт одежды — наоборот просел на 6,4% до $137,38 млрд, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Только в декабре экспорт текстиля в Китае вырос на 12,6% в годовом исчислении до $12,29 млрд. Экспорт одежды в декабре вырос на 2,8% в годовом исчислении до $13,91 млрд.