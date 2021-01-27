Пекин, , 01:49 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,6% в годовом исчислении в 2020 году, в то время как импорт за весь год вырос на 7,3%, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Добыча сырой нефти в Поднебесной достигла 195 млн тонн в прошлом году. Только в декабре добыча выросла на 0,9% в годовом исчислении, достигнув 16,27 млн тонн. Будучи одним из крупнейших в мире покупателей нефти, Китай импортировал 540 млн тонн «черного золота» в 2020 году, что на 7,3% больше в годовом исчислении.

В декабре импорт резко сократился на 15,4% относительно аналогичного месяца годом ранее до 38,47 млн тонн, сообщили в бюро. Китай переработал 670 млн тонн сырой нефти в 2020 году, что на 3% больше, чем в 2019 году.