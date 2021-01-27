Пекин, , 01:44 — REGNUM Компания Ford China Co., Ltd. отзовет с рынка Китая 5234 импортированных автомобиля в феврале, сообщает агентство Синьхуа.

Откзыв стартует 22 февраля и коснется ввезенных в страну внедорожников Edge, произведенных в период с 1 ноября по 23 декабря 2014 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Как выяснилось, опорный кронштейн полуоси переднего ведущего моста может лопнуть, в результате чего возможны потери движущей силы во время вождения и проковочной функции коробки передач, что, в свою очередь может спровоцировать непредусмотренное движение транспортного средства.

Компания Ford заменит все неисправные части автомобилей бесплатно с целью устранения всех возможных рисков, связанных с неисправными запчастями.