Пекин, , 01:38 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае достигли 333,95 млрд юаней (около $51,68 млрд) в 2020 году, что на 20,9% ниже в годовом исчислении, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Продажи благотворительных лотерейных билетов просели на 24,4% в годовом исчислении до почти 144,49 млрд юаней в прошлом году, в то время как продажи спортивных лотерейных билетов снизились на 17,9% до 189,46 млрд юаней. В декабре продажи лотерейных билетов достигли 36,51 млрд юаней, что на 10,8% ниже, чем за аналогичный месяц годом ранее.

В рамках действующих в Китае правил, деньги, вырученные с продажи лотерейных билетов, используются на административные расходы, общественные благотворительные проекты и призовые фонды.