Пекин, , 01:34 — REGNUM Китай добыл 188,8 млрд кубометров природного газа в 2020 году, что на 9,8% больше в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Китай увеличивал годовой объем добычи природного газа на более чем 10 млрд кубометров уже четыре года подряд, сообщили в бюро. Добыча природного газа выдержала стремительный рост в декабре, взлетев на 13,7%, достигнув отметки 18,7 млрд кубометров, что на 1,9 процентных пункта быстрее, чем в ноябре.

Китай за прошедший 2020 год импортировал в общей сложности 102 млн тонн природного газа, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечают в бюро.