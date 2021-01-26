Киев, , 23:34 — REGNUM Совокупный государственный долг Украины к исходу 2020 года составил $90,26 млрд или 2,551 трлн гривен, сообщает 26 января министерство финансов страны.

По информации ведомства, государственный и гарантированный государством внешний долг составил на 31 декабря 2020 года 59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

При этом внутренний долг, по данным минфина Украины, составил 1,033 трлн гривен или $36,53 млрд.

Отмечено, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам $16 млрд.

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