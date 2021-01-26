Москва, , 20:59 — REGNUM Цены на нерафинированное подсолнечное масло у российских производителей в декабре выросли на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 26 января Росстат.

«В производстве пищевых продуктов стали выше цены на… масло подсолнечное и его фракции нерафинированные — на 11%», — говорится в сообщении.

В то же время цены на гречневую крупу у производителей, согласно данным Росстата, в декабре снизились на 6,3% по сравнению с ноябрём.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая подсолнечное масло, до конца I квартала 2021 года.

После этого оба ведомства уже неоднократно заявили о снижении цен на подсолнечное масло как у производителей, так и в рознице. Между тем, по данным Росстата, потребительские цены на данный продукт в декабре выросли на 1,7%, а с начала нового года — ещё на 0,2%.

Накануне неназванный представитель Минсельхоза в комментарии РБК настоял на том, что оптовые цены на подсолнечное масло в стране снижаются, к соглашениям о стабилизации цен присоединились более 90% участников рынка и «все участники исполняют свои обязательства в полном объёме».

В свою очередь в Минпромторге расхождение в данных с Росстатом объяснили высокой долей несетевых магазинов, цены в которых также учитываются при оценке инфляции, и отметили, что «работа по ценам в несетевом секторе требует времени».

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