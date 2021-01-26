Пекин, , 20:39 — REGNUM В рамках политики расширения открытости Китая внешнему миру предполагается создание дополнительных возможностей для взаимодействия с иностранными компаниями. Об этом 26 января сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Дипломат отметил, что серия недавних заявлений представителей политических и деловых кругов Европы и США о том, что у Китая нужно учиться, ибо он обеспечивает до 30% мирового экономического роста, указывает на широкую заинтересованность компаний Запада в китайских рынках. Благодаря этому имеются основания для оптимистического взгляда на перспективы такого сотрудничества, несмотря на кризис.

Чжао Ляцзянь подчеркнул, что КНР, как крупнейшая в мире развивающаяся страна, насчитывает 900 млн человек активного трудоспособного населения и 120 млн субъектов рынка; в настоящее время, согласно результатам исследований, проведенных Торговой палатой Европейского союза в КНР, 62% европейских компаний проявляют готовность нарастить объемы своих инвестиций. По отчетам ЮНКТАД — Конференции ООН по торговле и развитию — в 2020 году масштабы прямых иностранных инвестиций в экономику КНР выросли на 4%.