Бишкек, , 20:39 — REGNUM Объем международных резервов национального банка Киргизии составляют $2,8 млрд (около 209,6 млрд рублей). Об этом сообщили в материалах национального финансового регулятора сегодня, 25 января.

Этих денег республике хватит на покрытие почти шести месяцев будущего объема импорта товаров и услуг.

Также стало известно о том, что за 2020 год нацбанк Киргизии провел валютные интервенции по продаже иностранной валюты на общую сумму $518,5 млн (свыше 38,8 млрд рублей).

В национальном банке отмечают, что в минувшем году «наметилась положительная тенденция притока денежных переводов в страну».

Так, в январе — ноябре 2020 года чистый приток переводов от мигрантов составил $1,7 млрд (127,2 млрд рублей), что на 1,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

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