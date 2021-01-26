Подгорица, , 19:55 — REGNUM Министерство финансов и социальной защиты населения Черногории во главе с Милойко Спаичем объявило детали выпуска облигаций на международном рынке, на основе которых страна получила 750 миллионов евро.

Облигации купили инвесторы из Великобритании (22 процента), Германии (13 процентов), США (13 процентов), стран Центральной и Восточной Европы. (11 процентов), остальные — ЕС (37 процентов) и Черногория (2,3 процента).

«Наиболее представлены инвестиционные фонды — 65 процентов, банки — 19 процентов, пенсионные фонды — 13 процентов и хедж-фонды — около трех процентов», — говорится в сообщении минфина.

Процентная ставка по облигациям составляет 2,875 процента, срок погашения — семь лет.