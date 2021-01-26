Подгорица, , 19:51 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций (FDI) за 11 месяцев 2020 года в экономику Черногории составил 591,2 миллиона евро, при этом 180,1 миллиона евро вылетели из страны, согласно предварительным данным Центрального банка (CBCG).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций, то есть разница между их притоком и оттоком, в ноябре составил 411,1 млн евро, что на 49,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Общий приток прямых иностранных инвестиций снизился на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом снижения вложений в собственность, — говорится в бюллетене CBM.

На основе вложений резидентов за границу из страны оттекло 24,6 миллиона евро, а вывод средств нерезидентов, вложенных в Черногорию, составил 155,5 миллиона евро.

Приток прямых иностранных инвестиций в виде вложений в акционерный капитал составил 205,9 млн евро, что составляет 34,8 процента от общего объема. Из них 96,7 миллиона евро было инвестировано в недвижимость, а 109,2 миллиона евро — в компании и банки.