Москва, 26 января 2021, 19:40 — REGNUM Партия «Единая Россия» предлагает ввести упрощенный порядок признания права собственности на гаражи.
«Если у человека есть гараж и он им владеет более 16 лет, то подойдет любой документ, подтверждающий факт собственности. Это касается миллионов наших граждан. Принятие закона позволит обойтись без мучительных хождений по судам, как это происходит сейчас. Учитывая социальную значимость, мы рассчитываем на скорейшее принятие законопроекта в Государственной Думе», — заявил журналистам секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Читайте ранее: Госдума объявляет «гаражную амнистию»